Refundacija dijela doprinosa za minimalac, ali i povećanih plata do 450 KM

Na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća koje je održana u zgradi Vlade FBiH doneseno je nekoliko zaključaka u vezi sa minimalnom platom koji, kako su naveli, vode ka tome da budu zadovoljni i radnici i poslodavci.

“Zaključak sastanka je da članovi ESV-a podrzžvaju aktivnosti Vlade FBiH na poboljšavanju standarda radnika te smanjenju doprinosa na platu preko 1.000 KM. To podrazumijeva da smo zaključili da je minimalna plata 1.000 KM, doprinosi do 1.000 odnosno između ranije 619 i sadašnje 1.000 KM minimalne plate definisati na način refundacije dijela doprinosa do maksimalno 304 KM određenim pravnim aktom koji ce biti spremni u narednih sedam dana”, rekao je predsjednik ESV-a Safudin Čengić.

Rast minimalne plate uzrokovat će povećanje ostalih plata te da će rast plata do 450 KM biti oslobođeno plaćanja doprinosa. Time će poslodavci moći povećati plate i radnicima koji već imaju preko 1.000 KM, a vlada će ih svojom novom uredbom osloboditi doprinosa.

“Neopodno je pripremiti fiskalne zakone, najkasnije do 30.9.2025. godine kako bi bili usvojeni i u primjeni od 1.1.2026. godine”, naveo je Čengić.

Da bi se ovo ostvarilo neophodno je da oba doma federalnog parlamenta usvoje budžet za ovu godinu.

Novinarima se nakon sjednice ESV obratio i premijer FBiHNermin Nikšić podsjetivši gdje će sredstva koja će biti uplaćena povećanjem doprinosa biti utrošena.

“Dakle, želim ovdje još jednom da potvrdim i ponovim da nijedna konvertibilna marka ne ide u budžet Federacije za bilo koji vid javne potrošnje. To je 256 miliona koji dolaze obojeni sa imenom i prezimenom i to su sredstva Fonda penzionog osiguranja i mogu se koristiti samo za isplatu penzija i poboljšanje eventualno standarda penzionera. 183 miliona su sredstva koja pripadaju zdravstvenom osiguranju, od ta 183 miliona 10,2% ide u fond solidarnosti Federacije, sve ostalo ostaje kantonima i ostaje nekih 76 miliona poreza na dohodak koji je izvorni prihod kantona i opština.” kazao je.

Nikšić je kazao i da će određeni poslodavci imati prava na refundaciju, te pojasnio i u kojim slučajevima će poslodavci biti oslobođeni poreza u slučaju povećanja plata.

„Kad govorimo o drugim mjerama Vlade i Federacije BiH mi ćemo posljednjom uredbom predviđati poticaje i podršku, odnosno ne možemo reći da su to poticaji, ali ćemo osloboditi poslodavce od plaćanja dodatnih doprinosa za neke platne razrede. Onji koji platnom listom za novembar i platnom listom za januar pokažu da su povećali plate ovim radnicima koji su imali 1.000 maraka i više, do iznosa od 450 maraka, bit će oslobođeni plaćanja dodatnih doprinosa. Naravno, to ne znači da će svima biti 450 maraka, da će poslodavci, zavisno od složenosti radnog mjesta i posla, imati prostora i mogućnosti. Dakle, neko ko je imao platu 1.100 maraka, pa se sada poveća na 1.400 ili na 1.500, za tu razliku će poslodavci biti oslobođeni doprinosa”, zaključio je premijer Nikšić.

