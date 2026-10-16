„Revitalizacija historijskog područja – Stara tvrđava Teočak“: Značajna arheološka otkrića

Nedavno je okončana III faza arheoloških iskopavanja lokaliteta Stari grad Teočak koja su vršena u okviru projekta: “Revitalizacija historijskog područja-Stara tvrđava Teočak” kojeg sprovodi JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

Riječ je o nastavku iskopavanja koja su sistematskog karaktera, a vršena su s ciljem otkrivanja objekata i gabarita stare utvrde u Teočaku, kao i dokumentiranja i prikupljanja pokretnog arheološkog materijala sa ovog lokaliteta. Stari grad Teočak prvi puta se spominje 1432. godine, te se period njegovog nastanka i egzistiranja vezuje za kasnosrednjovjekovni i osmanski period što je potvrđeno arheološkim materijalom. Ovim gradom je u periodu od 1471-1477. godine vladao ugarski knez Nikola Iločki, a u prvoj polovini 16. stoljeća postao je dijelom Osmanskog Carstva. Pretpostavlja se da je napušten u prvoj polovini 19. stoljeća.

Treća faza arheoloških iskopavanja trajala je tokom čitavog septembra mjeseca, te par dana u oktobru, a ista su predvođena od strane voditelja doc.dr. Edina Bujaka (Odsjek za arheologiju FFUNSA), te arheologa: Dina Vajzović-Balihodžić (Odsjek za arheologiju FFUNSA), Dženan Brigić (Muzej istočne Bosne) i Merima Hajdarbegović Numanović (JU ZAVOD KHPN TK). Ove godine su se arheološkom timu na par dana na terenu pridružile i kolege arheolozi iz Slovenije (Saša Čaval, Lucija Grahek),Srbije (Filip Stefanović) i Poljske što je projektu dalo međunarodni karakter, kao i kolege iz Zemaljskog Muzeja u Sarajevu (Adisa Lepić) i Muzeja u Goraždu (Admir Džemidžić), te kolegica biolog Lejla Mujakić.

Treća faza iskopavanja Starog Teočaka omogućila su jasniji uvid u kompleksnu arhitekturu utvrde, njene bedeme i zidove koji su se pružali prema platou, a vrlo značajno otkriće bio je pronalazak cisterne (čatrnje) na vrhu južne kule koja je korištena za skladištenje vode. Pokretni arheološki materijal obuhvatio je fragmente keramičkih posuda, vrhove strelica, vrh koplja, oruđe, kamene granitne kugle, fragmente kamene plastike, a isti će biti adekvatno skladišten i stručno obrađen. Po okončanju arheoloških iskopavanja, uslijediće konzervatorsko-restauratorski radovi na južnoj kuli.

Ovom prilikom se zahvaljujemo Vladi Tuzlanskog kantona na kontinuiranoj finansijskoj podršci, MIZ Teočak i gl. imamu Amiru Abdulahoviću, Općini Teočak, Muzeju istočne Bosne u Tuzli kao i svim drugim partnerima koji nam pružaju podršku u ovom složenom projektu, naveli su iz JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.