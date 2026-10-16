Festival “ Vezeni most”:U Srebreniku održana dječija edukativno-zabavna predstava „Saobraćajko“

U okviru festivala “ Vezeni most” danas je u Srebreniku održana dječija edukativno-zabavna predstava „Saobraćajko“.

Pozorišna predstava za djecu Saobraćajko – Autorski jeprojekat Ivane Petrović – Igraju: Ivana Petrović, Damir Altumbabić – Produkcija: Teatar Kabare Tuzla .

Ova pozorišna igra pretvara važne životne lekcije u nezaboravnu avanturu, pokazujući da se ozbiljne teme poput bezbjednosti u saobraćaju najbrže i najtrajnije uče kroz smijeh, humor i direktnu interakciju sa glumcima na sceni.

22.Međunarodni dječiji festival“Vezeni most“ najveći je i najznačajniji projekat namijenjen djeci i umjetnicima za djecu te je jedini festival ove vrste u Bosni i Hercegovini. Tradicionalno iz godine u godinu festival u čast knjige okuplja brojne pisce, književnike, učitelje, nastavnike, učenike i ostale mališane.