Servisne informacije, četvrtak 18.01.2024.

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Srebrenika evidentirana je 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena materijalna šteta, bez povrijeđenih lica. Nije bilo prijavljenih krivičnih djela, a ni narušavanja javnog reda i mira.

HITNA – U SHMP Srebrenik obavljeno je 65 pregleda i 4 terenske intervencije, 1 pacijent je prevezen u UKC Tuzla, ostali su vraćeni na kućno liječenje.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Grada Srebrenika u četvrtak u naseljima: Mičići, Gornji Potpeć, Zahirovići, Like i Straža u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, pet djevojčica i dva dječaka. U privatnim porodilištima na području Tuzle rođena su dva dječaka i jedna djevojčica.

POZIV NA VAKCINACIJU – “Budući da su na podrucju Tuzlanskog kantona nakon dužeg vremena registrovani prvi slučajevi morbila i pertusisa kod djece predškolskog i školskog uzrasta, pozivamo sve roditelje da se jave u Centar za vakcinaciju Doma zdravlja Srebrenik, kako bi se sprovela vakcinacija i na taj nacin spriječilo dalje širenje bolesti”, informišu iz Doma zdravlja Srebrenik.

U Srebreniku djelimično oblačno, trenutna temperatura 15, najviša dnevna čak 17 stepeni Celzijusa.