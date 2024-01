Izdato upozorenje: Dijelove BiH će pogoditi jako nevrijeme, očekuju se olujni udari

Upozorenje je izdato za četvrtak, 18. januar.

Federalno hidrometeorološki zavod (FHMZ) danas je izdalo naradžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra na području Hercegovine, zapadne i jugozapadne Bosne.

Udari vjetra u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima viši ili jednaki 80 km/h, u ostalim dijelovima do 60 km/h.

– Poduzeti mjere opreza i pratiti posljednju vremensku prognozu. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama – navodi se u upozorenju iz FHMZ-a.

Prognoza za naredne dane

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Većina padavina se očekuje na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskom. Prije podne jako jugo koje će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17 stepeni.

U petak kiša uglavnom u Hercegovini. U Bosni se tokom dana očekuje zahlađenje i kiša bi prelazila u susnježicu i snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini južnog smjera. Topliji dio dana u Bosni je u jutarnjim satima, zatim postupno zahlađenje. U Hercegovini bi se zadržalo toplo sa temperaturama od 8 do 14 stepeni.

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje na jugu može pasti i malo kiše, a u centralnim i istočnim područjima i malo snijega. Jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i 0, na jugu do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 3, na jugu do 7 stepeni.