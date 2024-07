Servisne informacije za 17.7.2024.

POLICIJA – U protekla 24 sata dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povrijeđenih lica. Nije bilo prijavljenih krivičnih djela ni narušavanja javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 85 pregleda i 4 kućne posjete, 2 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 2 tehničke intervencije na dostavi vode i 1 tehničku intervenciju otključavanja stana.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, tri djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu rođena je jedna djevojčica.

U Srebreniku sunčano , trenutna temperatura 26, subjektivni osjećaj 28, najviša dnevna 34 stepena Celzijusa.

Na snazi je narandžasto upozorenje za veći dio BiH, tako i za tuzlansku regiju.

od: 12:00 do: 17:59

Moguća je grmljavina.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.

17.7.2024. od: 12:00 do: 18:59

Maksimalna temperatura ≥ 38°C.

BUDITE SPREMNI. Poduzmite mjere opreza i pratite aktuelnu prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI obustaviti aktivnosti na otvorenom.

Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Slušajte i djelovati na savjet iz vlasti. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa.