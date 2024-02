Servisne informacije za 20.02.2024.

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Srebrenika evidentirane su 2 krivična djela.

HITNA – U SHMP Srebrenik obavljeno je 75 pregleda, 1 terenska intervencija i 1 kućna posjeta.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar niskog rastinja u mjestu Jasenica. U ovom požaru jedno lice je, tokom gašenja, do dolaska vatrogasaca zadobilo povrede.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas u naseljima: – u naseljima: Krečana, Lipje, Cage, Dio naselja Duboki Potok, Rapatnica, Grabovci, Badžići, Donji Moranjci, Seona, Dedići,Uroža, Šahmeri i Behrami u vremenu od 09:00 do 10:00 sati,

– u naseljima: Sofići, Mehmeduša, Polje, Polje Srebrenik., Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Ravnuše, Osnovna Škola II – Neum, Ćojluk i Okresanica u vremenu od 10:00 do 12:00 sati,

– u naseljima: Kosica Dežići, Špionica Polja, Jošak, Špionica Srednja, Tutnjevac, Cerik, Špionica Škola,Hujdurovići,Tovilište, Špionica Bare, Fazanerija, Vrela, Hrgovi Gornji i Lovačka Kuća u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

VODOVOD – JP Vodovod i kanalizacija d.d. Srebrenik obavještava korisnike gradskog vodovodnog sistema iz sljedećih naselja:

Špionica centar, Špionica Donja, Špionica Krč, Ćehaje, Ježinac, Babunovići, Brda, Moranjci Donji, Kiseljak, Markuše, Uroža, NN Polje, Ćojluk, zatim ulice: Tuzlanskog odreda, 9. septembra, Ahmeta Džanića, Posavskog odreda, Mehmeda Ibrahimovića, 16. Muslimanska, Hazima Vikala, Bajazita Kešetovića, NN Luka, Lipje, Cage, Seona, Dedići, Behrami I i Kuge da će, zbog čišćenja rezervoara “Otava”, u srijedu 21. februara doći do prekida u isporuci vode u periodu od 08 – 18 sati. Pozivaju se korisnici da na vrijeme obezbijede dovoljne količine vode za piće, sanitarne potrebe i stoku.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla rođene su 4 djevojčice i 5 dječaka..

U Srebreniku oblačno jutro, temperatura u 08 sati 7, najviša dnevna očekivana 12 stepeni Celzijusa.