Servisne informacije za 27.3.2025.

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Srebrenika nije bilo događaja koji bi iziskivali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći obavljen je 71 pregled, 4 kućne posjete i 8 terenskih intervencija, 3 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, prevezena u UKC Tuzla na dalje liječenje.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija u navedenom periodu.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 11 beba, devet dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Srebrenika.

Vodostaj rijeke Tinje 94 cm.

U Srebreniku tmurno i kišno jutro. Temperatura u 7 sati bila je 10, najviša dnevna 12 stepeni Celzijusa.

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje za period od 26. do 29. marta 2025. godine, zbog prognoziranih obilnih padavina na većem dijelu teritorije BiH.

Najkritičniji dan bit će četvrtak, kada se u većem dijelu Bosne očekuje 40 do 60 litara padavina po metru kvadratnom, a lokalno i do 80–90 litara. U srijedu su moguće padavine u rasponu od 20 do 40 l/m², dok se za petak i subotu prognozira slab do umjeren intenzitet – između 5 i 15 l/m², lokalno i do 20 l/m².

Iako se u ostalim danima padavine neće kretati iznad praga za izdavanje upozorenja, iz Zavoda naglašavaju da je pojačan oprez neophodan zbog već preopterećenih vodotoka i mogućnosti njihovog izlijevanja.