Danas se obilježava Svjetski dan osoba s Down sindromom, kako bi se podigla svijest o ovoj genetskoj različitosti i njenom utjecaju na živote ljudi koji se s njom susreću. Ovaj dan se obilježava od 2006. godine, a prvi put je obilježen u Singapuru.

Sindrom je naziv za skup zajedničkih znakova i karakteristika, a ime Down potječe od imena engleskog ljekara Johna Langdona Downa koji je 1866. prvi opisao sindrom, skoro 100 godina prije nego što je pronađen uzrok poremećaju.

Jedan hromosom viška

Uzrok Down sindroma otkrio je 1959. godine francuski genetičar Jerome Lejeune. Na 21. paru hromosoma otkrio je još jedan hromosom viška, umjesto dva, tu su se nalazila tri hromosoma, a u cijeloj ćeliji umjesto 46, ukupno 47 hromosoma.

Homosomi su sićušne nakupine bjelančevina u svakoj ćeliji ljudskog organizma koje prenose sve nasljedne karakteristike. Na svakom hromosomu nalaze se hiljade gena u kojima su zapisane sve naše nasljedne osobine u obliku DNK. U svakom paru jedan hromosom potječe od majke, a jedan od oca.

Jedno od 650 novorođene djece u općoj populaciji rađa se s ovim sindromom.

Omogućimo im inkluziju

Uprkos tome, ljudi s Down sindromom mogu mnogo toga ponuditi zajednici u kojoj žive. Njihova jedinstvenost i osobnost često su izuzetno inspirativne za one koji ih poznaju. Međutim, zbog nedostatka razumijevanja i prihvatanja, osobe s Down sindromom često se suočavaju s predrasudama i diskriminacijom.

Zbog toga je veoma važno da se svi potrudimo da budemo svjesni i prihvatimo osobe s Down sindromom. Treba da se educiramo o njihovim specifičnim potrebama i učinimo sve što možemo kako bismo im omogućili puni razvoj i inkluziju. Ovo je važan korak u izgradnji bolje i uključivije zajednice.

Simbol Dana osoba s Down sindromom su šarene čarape jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti. Nošenjem šarenih čarapa pokazuje se podrška borbi osoba s Down sindromom da se integriraju u društvo.