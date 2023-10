 U BiH i danas upaljen narandžasti meteoalarm zbog jakog vjetra

U Bosni i Hercegovini danas, 20. oktobra, biti će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a povremeni lokalni pljuskovi su najizgledniji na području Hercegovine i jugozapadu Bosne.

Zbog jakog vjetra južnog smjera za područje cijele Bosne i Hercegovine izdato je narandžasto upozorenje. Upozorenje ostaje na snazi do subote, 21. oktobra popodne. Upozorenje za padavine se odnosi samo na subotu, 21. oktobar.

Intenzivnije padavine u drugom dijelu dana i tokom noći. Mogući su i olujni udari juga. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28 stepeni Celzijusa. U Sarajeva umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26 stepena.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH u subotu, 21. oktobra, pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Obilnije padavine u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. U prvom dijelu dana povremeno su mogući jaki do olujni udari juga. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 15 do 21, na jugu i sjeveru zemlje do 24 stepena.

U nedjelju, 22. oktobra umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jači pljusak praćen grmljavinom je moguć poslije podne na sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 16 do 22, na jugu i sjeveru Bosne do 24 stepena.

U ponedjeljak, 23. oktobra, umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Povremeni i slabi lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od osam do 14, a dnevna od 16 do 22 stepena.