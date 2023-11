U BiH se gradi najsavremenija farma u regionu, roboti će musti krave

To će biti prva novoizgrađena farma u BiH u kojoj će biti postavljeni roboti za mužu

Novi objekt farme Marena u Posušju, bit će najsavremeniji u ovom dijelu Evrope. Moderna oprema, uključujući robote za mužu te madrace za krave, je nabavljena i čeka izgradnju objekta, odnosno građevinsku dozvolu.

– To će biti prva novoizgrađena farma u BiH u kojoj će biti postavljeni roboti za mužu. U našoj zemlji ima nekih farmi u Republici Srpskoj, gdje su oni nadograđivani u postojeće objekte – rekao je za Agroklub, Mario Mitar, farm menadžer.

Riječ je o njemačkoj GEA stajskoj opremi, od kojih su ranije nabavili i trenutno izmuzište, riblju kost kao i prateću opremu. Tri robota bit će postavljena u novoj farmi, a mužnja će se tako vršiti tokom cijelog dana.

– Automatski se selektiraju one koje idu na mužu, krave imaju čipove i same idu prema robotu kada žele, s tim da i robot preko sistema dobija naredbu da li to grlo podliježe muži u tom momentu, kako ne bi muzao one za koje nema potrebe – pojašnjava Mitar.

Jedan robot, kako je dodao, muze 60 krava dnevno, te oni u novom objektu planiraju ovom sistemu prilagoditi 180 grla. Investicija nije nimalo jeftina, no ova farma je dio MCI korporacije, koja je odlučila uložiti sredstva za modernizaciju.

– Sami roboti koštaju oko 500 hiljada eura – dodaje sagovornik koji se nije upuštao u procjenu kompletnih troškova gradnje, budući da je zadužen za brigu o kravama.

Na farmi Morena je 250 muznih grla, od toga je 200 na muži i 50 u suhostaju. Većina je pasmine simental, njemačke i češke.

– Imamo i francusku monbeljar. Uvezli smo 30 junica, one su sad oteljene i krenule su s mužom. Što se tiče prve laktacije bolje su od simentalki, budući da one tek drugom i trećom laktacijom dostižu svoj kapacitet. Bit ćemo zadovoljni ako sada bude 8.000 litara, a kasnije se nadamo da će ići iznad 9.000 litara – kaže Mitar.

Što se tiče konstitucije monbeljar više liče na holstein, elegantnije su, dodaje. U savremenom objektu farme, kako kaže, ništa neće biti prepušteno slučaju, sve će biti automatizirano, od ishrane do muže. Kada dobiju potrebnu dokumentaciju radovi bi trebali biti završeni u roku od tri do četiri mjeseca.

– Objekt je otvoren sa strana, samo krovna konstrukcija će se graditi, a pod će biti betonski. Klima je ovdje malo blaža, pa nema potrebe zatvarati strane. Na ležište krava će biti postavljeni madraci, tako da će im biti ugodno za ležanje – zaključuje Mitar.