U FBiH u augustu prosječna neto plata 1.708 KM, bruto plata 2.671 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za august 2026. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.708 KM i nominalno je niža za 2,8 posto, a realno niža za 3,7 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za august 2026. godine nominalno je viša za 7,1 posto, a realno viša za 2,5 posto.

Najviša prosječna neto plata u augustu ove godine evidentirana je u djelatnostima: Informacije i komunikacije – 2.316 KM, Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja – 2.298, te Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje – 2.266 KM.

Najniže prosječne neto plate bile su u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) – 1.151 KM, Građevinarstvu – 1.323 KM i u Prerađivačkoj industriji – 1.364 KM, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za august 2026. godine u Federaciji BiH iznosila je 2.671 KM i nominalno je niža za 2,9 posto, a realno niža za 3,7 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prošle godine prosječna bruto plata po zaposlenom za august 2026. nominalno je viša za 7,4 posto, a realno viša za 2,8 posto.

U augustu 2026. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je 539.806. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih je smanjen za 1,1 posto.

Federalna.ba