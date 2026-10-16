Svjetski dan hrane 2026: Inovacije kao put ka prehrambenoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini

Povodom Svjetskog dana hrane, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) ističe važnost dostupnosti novih znanja, tehnologija i praktičnih rješenja koja poljoprivrednicima mogu pomoći da unaprijede proizvodnju i odgovore na izazove s kojima se suočavaju.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane, “Inovirajte danas. Hranite sutra.”, odražava temeljni izazov: alati i tehnologije za okončanje gladi već postoje — ono što nedostaje je njihova primjena u dovoljnoj mjeri. Podaci FAO-a govore sami za sebe: 645 miliona ljudi suočilo se s glađu 2025. godine, dok otprilike svaka treća osoba u svijetu nije mogla priuštiti zdravu prehranu.

Inovacija nije sama sebi cilj. Ona donosi stvarnu promjenu samo kada odgovara na lokalne potrebe, kada je praćena odgovarajućim politikama i dugoročnim ulaganjima, i kada do farmera stiže u pravo vrijeme. Upravo to je okvir unutar kojeg FAO djeluje u Bosni i Hercegovini.

Bosna i Hercegovina ima znatan poljoprivredni potencijal koji se već pretvara u rezultate: dodana vrijednost sektora iznosi između 1,6 i 1,8 milijardi KM, a izvoz bilježi rast. Sve više malih proizvođača, žena i mladih pronalazi svoje mjesto na tržištu, a gazdinstva polako izlaze iz izolacije u kojoj su dugo djelovala. Bolje povezivanje malih proizvođača s tržištem, jačanje lanaca vrijednosti i usklađivanje sa standardima EU otvaraju prostor za veću konkurentnost i više prihode na selu. FAO u tome igra aktivnu ulogu, radeći s poljoprivrednicima, ženama farmericama i ruralnim zajednicama na uvođenju praktičnih inovacija: digitalnih savjetodavnih alata, klimatski pametnih praksi i unaprijeđenih lanaca vrijednosti.

“Inovacije u poljoprivredi daju poljoprivrednicima bolje alate i znanja za ono što su oduvijek radili: da hrane svoje porodice i zajednice. U Bosni i Hercegovini to znači da poljoprivrednici kroz škole na terenu uče kako bolje upravljati zemljištem i vodom i prilagoditi se klimatskim promjenama, da mladi ljudi i žene lakše dolaze do finansija, tehnologije i tržišta, te da prave informacije do njih stižu u pravo vrijeme,” rekao je Vlado Pijunović, nacionalni koordinator programa FAO-a u Bosni i Hercegovini.

U Bosni i Hercegovini, FAO podržava nadležne institucije u unapređenju informacionih sistema u poljoprivredi, koji doprinose boljem upravljanju podacima u poljoprivredi i stvaraju osnovu za kvalitetnije planiranje i podršku poljoprivrednicima. Aktivnosti obuhvataju i izradu nacionalne strategije za smanjenje gubitaka i rasipanja hrane te razvoj sistema oznaka geografskog porijekla, radi veće prepoznatljivosti domaćih proizvoda i boljih mogućnosti za njihov plasman na tržištu, uključujući izvoz i povezivanje s lokalnim turizmom.

Svjetski dan hrane obilježava se globalno svake godine 16. oktobra, u znak sjećanja na osnivanje FAO-a 1945. godine.