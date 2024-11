U Gračanici održana osma edukativna radionica o imunizaciji protiv pneumokoka u FBIH

Imunizacija protiv pneumokoka štiti djecu od upale uha, upale pluća, meningitisa i sepse, a pneumokokno cjepivo je sigurno, kvalitetno, visokoučinkovito i besplatno. Početak imunizacije protiv pneumokoka 2025. godine, veliki je iskorak u unaprjeđenju imunizacije u FBIH – ključne su poruke osme Edukativne radionice o uvođenju pneumokoknog cjepiva u redoviti imunizacijski program u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je održana 20. studenog 2024. godine u Gračanici i na kojoj je sudjelovalo blizu četrdeset zdravstvenih djelatnika koji rade na imunizaciji u Tuzlanskom kantonu.

“Približavmo se kraju ciklusa edukativnih radionica o uvođenju pneumokoknog cjepiva u redoviti program imunizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izražavam zadovoljstvo održanim radionicama jer su one ispunile svoj osnovni cilj, a to je upoznati zdravstvene djelatnike s Programom imunizacije protiv pneumokoka koji planiramo uvesti sljedeće godine. Osim toga, ovo je bila prilika za razmjenu razmišljanja, iskustava, izazova i mogućnosti vezanih uz provođenje programa imunizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine općenito. Mi smo, a to smo evidentirali na ovim radionicama, značajno unaprijedili naš program imunizacije tako što smo povećali proračun za program imunizacije, zatim smo u posljednje dvije godine uspjeli da uvedemo dva nova cjepiva i sto posto smo obnovili hladni lanac. Međutim, ono što se pokazuje na ovim radionicama, jeste da su ljudski resursi ključna komponenta u provođenju programa imunizacije. Tu izražavam veliko zadovoljstvo i optimizam jer sam imao priliku da upoznam dosta novih mladih specijalista pedijatrije, medicinskih sestara i tehničara”, rekao je prof. dr. sc. prim. Sanjin Musa, dr. med., voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo FBIH.

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona snažno će podržati proces imunizacije protiv pneumokoka u Tuzlanskom kantonu.

“Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona podržava redovnu imunizaciju, jer znamo da je to samo za dobrobit naše djece i njihovih roditelja. Upravo da bi izbjegli ono najgore što se javlja, jer pneumokok nije uopće bezazlena bakterija. Mislim da ova imunizacija vodi samo boljem”, istaknula je prim. dr. Dušanka Bećirović, ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona.

Imunizacija djece protiv pneumokoka obavljat će se u pedijatrijskim službama lokalnih domova zdravlja. A zdravstveni djelatnici prezadovoljni su što stiže cjepivo protiv pneumokoka. Sestra Amira Bećirović više od trideset godina radi na imunizaciji djece. U Domu zdravlja Čelić ima odlične rezultate i suradnju s roditeljima.

“Mnogo sam sretna. Uvođenje imunizacije protiv pneumokoka i imunizacije protiv HPV je veliki korak za našu mladu populaciju”, rekla je sestra Bećirović i pozvala roditelje da ne oklijevaju i svoju djecu cijepe protiv pneumokoka u 2. i 4. mjesecu i docijepe u 2. godini života te ih tako zaštite i preveniraju pneumokoknu bolest.

UNICEF BIH od samog početka podržava uvođenje pneumokoknog cjepiva u redoviti imunizacijski program u FBIH.

“U zajedničkim aktivnostima koje sprovode Zavod za javno zdravstvo FBiH i UNICEF BiH naš primarni cilj je zaštita zdravlja sve djece, posebno od zaraznih oboljenja. Naučno je dokazano da je imunizacija bila i ostaje najsigurnije i najefikasnije javnozdravstveno sredstvo na tom putu. Zbog toga je bitno kontrolirati uspješnost imunizacije sa cjepivima koja se trenutno nalaze u redovitom programu imunizacije, ali i pratiti uzročnike tj. patogene koji dodatno mogu da ugroze zdravlje sve naše djece i opterte zdravstveni sustav. Definitivno, jedan od tih uzročnika je bakterija Streptococcus pneumonia koja uzrokuje upalu srednjeg uha i ozbiljne i potencijalno smrtonosne bolesti kao što su upala pluća, meningitis i sepsa. Zato uvođenje pneumokoknog cjepiva u redoviti program imunizacije u FBIH predstavlja veliki iskorak. UNICEF BIH maksimalno podržava i seriju edukativnih radionica koje prethode uvođenju pneumokokne imunizacije, a koje su namijenjene zdravstvenim djelatnicima. Jer svi smo svjesni činjenice da samo kvalitetno educiran zdravstveni djelatnik može da pruži pravi naučno dokaziv set informacija roditelju koji se, možda, u jednoj fazi svoga života dvuomi da li njegovo dijete treba da bude cijepljeno“, rekao je dr. Dušan Kojić iz UNICEF BIH.

Zdravstvenim djelatnicima uručen je informativno – edukativni i promidžbeni materijali o imunizaciji protiv pneumokoka koje je producirao Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, informišu iz zavoda.