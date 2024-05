U narednim danimapretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 16 do 22, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 24 °C.

U Bosni se lokalno očekuju jači pljuskovi uz slab vjetar, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni.

U ponedjeljak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Na sjeveroistoku Bosne se ne očekuju padavine. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u Bosni sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 28 °C.

U utorak ponovo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u Hercegovini, zapadni, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 19, a dnevna od 18 do 25, na jugu do 28 °C.

U srijedu se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 28 °C.