U TK danas sunčano, u narednih sedam dana promjena vremenskih prilika

U Tuzlanskom kantonu danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, sa slabim do umjerenim vjetrom. Najviše dnevne temperature kretat će se između 22 i 25 stepeni, dok će jutarnje biti oko 6 do 7 stepeni. Tokom dana bez značajnijih padavina, tek rijetko moguća slaba kiša u poslijepodnevnim satima.

Narednih sedam dana u TK očekuje se postepena promjena vremena. U srijedi, 21. Oktobra, još relativno toplo uz moguće pljuskove, a zatim slijedi osjetno zahlađenje. U četvrtak, 22. Oktobra, očekuje se kiša, mjestimično obilnija, praćena umjerenim do jakim vjetrom. Od petka, 23. Oktobra, do nedjelje, 25. Oktobra, temperature će biti znatno niže, uz mogućnost slabih padavina i povremenih pljuskova. Dnevne temperature kretat će se između 3 i 8 stepeni, a noćne od 0 do 4 stepena. U ponedjeljak, 26. Oktobra, i utorak, 27. Oktobra, nastavlja se hladno vrijeme sa povremenom kišom i temperaturama do 6 stepeni.