Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

MUP TK – U protekla 24 sata, na području Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je 13 krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 53 pregleda i 1 terenska intervencija.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik je imala intervenciju na gašenju požara na niskom rastinju u naselju Babunovići. Gorjelo je oko 4 dunuma.Požar je lokalizovan i ugašen.

PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 8 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće za mjesna područja Tinja i Podorašje.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas 20.10.2026. godine (utorak) na području Grada Srebrenika u naseljima Falešići, Moranjci i Čekanići u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, jedna djevojčica i tri dječaka.