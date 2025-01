Uzgajivač pasa i mehaničar iz BiH uhvaćeni sa 7,7 kilograma kokaina

Državljani Bosne i Hercegovine pojavili su se juče pred sudom u Traunštajnu nakon što je kod njih proljetos pronađeno 7,7 kilograma kokaina.

Kako prenose njemački mediji, oni su uhvaćeni maja, 2024. godine sa kokainom koji je bio sakriven u audi Q7. Prvooptuženi je 32-godišnjak koji je priznao da je trebao dobiti 2.000 evra ako odveze auto do Njemačke i vrati ga u BiH. On nije želio da otkrije ime osobe koja mu je dala novac, jer se boji osvete.

Kokain je pronađen ispod centralne konzole audija i to su bila tri paketa na kojima je pisalo “Gucci”.

Inače, danas je tužilaštvo pokušalo da predloži nagodbu prema kojoj bi optuženi priznali sve tačke optužnice, a zauzvrat ne bi dobili više od šest godina.

I dok je 32-godišnjak pristao na nagodbu, 34-godišnjak nije želio jer i dalje tvrdi da nema ništa sa pronađenom drogom. Naime, on je rekao da je mehaničar koji je iskoristio prevoz do Njemačke kako bi obišao auto-dilere i otpade u okolini Frankfurta. Navodno se čak nije trebao ni vratiti s njim u BiH. On je dodao da 32-godišnjaka poznaje kao odgajivača pasa te da je od njega prošle godine kupio psa. Nakon toga ga je vidio još par puta.

Sljedeće ročište zakazano je za 4. februar.

