Do 24. septembra u Bosni i Hercegovini očekuje se promjenljivo vrijeme, oblačno, česte padavine, maglovita jutra uz temperature iznad prosjeka biće glavne karakteristike vremenskih prilika narednih 7 dana. Frontalni sistemi koji se približavaju sa sjeverozapada usloviće više oblaka i česte padavine, posebno u Bosni, dok se u Hercegovini padavine očekuju od 21. do 24. septembra. Na zapadu, jugozapadu i sjeveru Bosne, 23. septembra, prognoziraju se obilnije padavine uz umjeren do pojačan vjetar. Od 25. septembra do kraja prognoznog perioda uz temperature u granicama prosječnih izgledno je i stabilno vrijeme bez padavine.

Naredih 7 dana vrijednosti temperatura zraka u jutarnjim satima kretaće se od 12 do 17 °C u Bosni, na jugu zemlje od 16 do 21 °C, u najtoplijem dijelu dana maksimumi se očekuju do 28 °C u Bosni i 30 °C u Hercegovini.

Od 25. septembra u Bosni jutra svježa uz minimalne temperature od 8 do 13 °C, u Hercegovini od 14 do 19 °C, danju najviše temperature zraka u Bosni od 23 do 28, u Hercegovini od 24 do 29 °C.