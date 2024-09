Vremenska prognoza za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 19.09.2024 (Četvratak)., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 20.09.2024 (Petak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 26 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 21.09.2024 (Subota)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne lokalni pljuskovi se očekuju u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na sjeveru i istoku Hercegovine. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stupnja.