50 godina Univerziteta u Tuzli – 150 Učesnika planinarskog pohoda na Konjuhu

U okviru obilježavanja velikog jubileja, 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, u subotu, 17. oktobra 2026. godine, uspješno je realizovan Univerzitetski planinarski pohod na Konjuh, u organizaciji Centra za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli, u saradnji s Planinarskim društvom „Konjuh“.

Oko 150 učesnika, studenata i zaposlenika Univerziteta u Tuzli, provelo je dan u prirodi, druženju i zajedničkom planinarenju do planinarskog doma Javore na Konjuhu.

Nakon planinarske staze, učesnike je dočekalo tradicionalno planinarsko gostoprimstvo, uz topli planinarski čaj i grah, koji su dodatno upotpunili ugodnu atmosferu i zajedničko druženje.

Posebno zanimljiv dio programa bilo je takmičenje u povlačenju konopca, u kojem je pobjedu odnijela ekipa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Nije nedostajalo ni muzike, smijeha i plesa, pa su učesnici zajednički zaplesali i popularnu Macarenu, pokazujući da se zdravlje, rekreacija i dobro raspoloženje najbolje povezuju kroz zajedničke aktivnosti.

Ovim pohodom Univerzitet u Tuzli još jednom je ukazao na značaj promocije zdravih stilova življenja, boravka u prirodi, fizičke aktivnosti i međusobnog povezivanja studenata i zaposlenika.

Univerzitet nije samo obrazovanje, nauka i istraživanje. Univerzitet su prije svega ljudi. Ljudi koji se povezuju, druže, stvaraju prijateljstva i zajedno grade uspomene.

Upravo takvi susreti podsjećaju nas da se snaga jednog univerziteta ne mjeri samo njegovim akademskim dostignućima, nego i zajedništvom, pripadnošću i vrijednostima koje njeguje.

Univerzitet zahvaljuje Planinarskom društvu „Konjuh“ na izuzetnoj saradnji i gostoprimstvu, kao i svim studentima, zaposlenicima i učesnicima koji su svojim prisustvom doprinijeli da ovaj dan ostane u lijepom sjećanju.

50 godina znanja, prijateljstva i zajedništva!

Univerzitet u Tuzli – ponosni na prošlost, gradimo budućnost, poručili su iz Univerziteta u Tuzli.