FUP pretresa JP Željeznice FBiH i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Postupajući po naredbama Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH, policijski službenici Federalne uprave policije od jutros provode operativno-taktičku akciju kodnog naziva „Odbor“, u okviru koje vrše pretrese službenih prostorija i računarske opreme u JP Željeznice FBiH u Sarajevu i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u Mostaru.

Navedene aktivnosti provode se zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi s nezakonitim imenovanjima vršilaca dužnosti članova Uprave JP Željeznice FBiH, saopćeno je iz FUP-a.