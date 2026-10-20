U toku pretresi na osam lokacija u Tuzli, uhapšeno osam osoba

Istražitelji Uprave policije Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku i policijske službenike policijskih uprava Uprave policije MUP TK-a, istražitelji Jedinice kriminalističke policije Policije Brčko distrikta, te policijski službenici MUP-a Republike Srpske od ranih jutarnjih sati 20.10.2026. godine provode zajedničke aktivnosti na rasvjetljavanju krivičnog djela iz člana 163 u vezi sa članom 28 Krivičnog zakona Brčko Distrikta – Ubistvo u pokušaju. Po Naredbi Osnovnog suda Brčko distrikta i pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva Brčko distrikta, u toku je pretresanje stambenih, poslovnih i drugih objekata na osam lokacija na području grada Tuzla, kojom prilikom je po nalogu tužioca oduzeta sloboda osam lica iz Tuzle. Više informacija će nakon okončanja ovih aktivnosti saopštiti Policija Brčko distrikta.