Barbarez: Vuković neće da igra za BiH, moramo biti frajeri protiv Rumuna

Sve smo bliži početku ciklusa kvalifikacija za plasman za Svjetsko prvenstvo koje je na rasporedu 2026. godine.

Selektor reprezentacije BiH Sergej Barbarez objavio je spisak prije par dana.

“Sigurno da smo uzbuđeni i željni utakmica i željni ponovnog druženja i rada. Sigurno da imamo svoje planove i ciljeve. Bez obzira kako se grupa zvala ili ne. Dosta toga smo uradili u ova tri – četiri mjeseca što se toga tiče. Utakmice su same za sebe i razvijaju plan i strategiju i neku viziju. Pred svako okupljanje imaju planovi gdje želimo i normalno je i realno. Stvari se stave u lonac i razmišljamo šta možemo, a šta ne možemo. Sigurno da nam je cilj očekivanja podići na viši nivo što se tiče rezultata i igre. Želimo nastaviti put gradnje tima, ali sa konkretnim stvarima da ćemo voditi računa o igračima u kojem smo ritmu. Kakva je pozicija u klubu. Nemamo veliki izbor, ali vidjeli smo šta imamo u šest zvaničnih utakmica i na koga se više i koga manje osloniti. To je uvijek tako. Neko može biti nezadovoljan tretmanom u klubu, ali reprezentacija je drugo. Važno je da dođu s osmijehom i da su željni utakmica i ponosa”, rekao je Barbarez, a potom se osvrnuo na spisak:

“To je spisak koji imamo. Jedna informacija zašto je danas press. To je iz toga što se dosta toga promijeni u 2-3 sedmice promijene. Imamo još jedno kolo, jedan igrač se oporavio, jedan je još uvijek povrijeđen. Esmir se oporavio, ali ništa posebno i drugačije ove utakmice prije. Uvijek nam je neko falio iz raznih razloga.”

Mnogo se govorilo o potencijalnim novim reprezentativcima, što o seniorskom, što o mlađim selekcijama. Da li je Janelt opcija?

“Istina je da je gospodin Vitaly blizu dobijanja bh. državljanstva. To očekujem da ćemo u narednih sedam dana završiti. Zahvalio bih se ljudima koji su bili danonoćno na liniji. Posebno ministarstvima. Izašli su nam u susret i radilo se svaki dan, čak i vikendima se radilo na toj opciji. To ne mora značiti da ćemo dobiti dozvolu FIFA-e za promjenu sportskog državljanstva, ali mi ćemo učiniti sve što ej do nas”, rekao je Spahić.

Jedan od novinara se osvrnuo na imena klubova za koje nastupaju naši reprezentativci uz konstataciju da nisu dovoljno kvalitetni.

“Nećemo ulaziti u diskusiju kome koji fudbaler se sviđa. Upravo sam rekao šta znači reprezentacija, a šta klub. Ne sviđa mi se ponižavanje tih klubova, a samim tih igrača. ne mislim da je neki Pafos lošiji od nekoga, možda što igra na Kipru? Jeste li vidjeli koliko je klubova s Kipra igralo u osmini finala Konferencijske lige. Ja od vas tražim da uradite domaći zadatak. Normalno je da ne dajem sve informacije. Radi se o tome šta mi imamo, ne radi se o tome šta bi željeli, nego šta imamo. Radi se o tome koja je naša širina i koji segment možemo koristiti. Što se tiče Borca, želio bi da im čestitam. S oduševljenjem sam to pratio i to mi je super stvar i nadam se da će svi naši klubovi tako krenuti. Aludirate, znam na koga aludirate. David Vuković je već dva puta rekao da ne želi igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine”, rekao je Barbarez, a potom Emir Spahić rekao kako novinari nemaju potrebu “kružiti” oko imena, te da su dva puta pozivali, te da su dva puta odbijeni.

“Drugi put je bio suvišan i za mene je to gotovo. Zašto mi nekoga ne bi zvali ko ima kvalitet? Zašto se ne razmišlja o tome. On ne želi igrati za Bosnu i Hercegovinu. To je njegova stvar i zašto ja moram voditi diskusiju o tome. Zašto vi novinari ne pitate njega? Ja pozivam one koji žele i kada vidite nekoga da nije tu, šta imamo pričati dalje o tome?”, dodao je selektor.

Selektor je bio aktivan i obilazio utakmice u Evropi, a ti mečevi će sigurno biti od velike koristi za naš stručni štab.

“Bili smo mi i na Kipru. Gledali smo i igrače s Kipra. Bili smo i tamo i gledali neke igrače. Želim reći da smo je reprezentacija nešto veliko. Dosta se vidi i u 15 minuta nastupa nekih igrača. Te stvari vidjeti za mene je velika stvar i želim ih posmatrati uživo. Zadnji vikend bili smo u četiri države u četiri dana. Ne štedimo se od toga, želim da radimo. Kažem stalno da maltretiram suradnike da idu sa mnom jer su četvere oči bolje od dvoje. S te strane ćemo biti dobro pripremljeni”, istakao je Barbarez.

Upitan je selektor i može li ga se uskoro očekivati i na utakmici između Sarajeva i Željezničara.

“Bile su intenzivne stvari. Ako nisam ja, uvijek je neko uživo na stadionu i prati za nas te stvari. Tu su još ljudi koji su uz nas i žele pomoći. Ja ne bježim od toga i sada ću pogotovo u aprilu biti koji vikend slobodniji ako me predsjednik pusti. Ipak, naravno da želimo i da ćemo biti na toj utakmici”, kazao je nekada kapiten Zmajeva.

“Meni je ta samouvjerenost vaša upitna jer vi mislite da sve znate, a ne znate. Bili smo dva puta u Banjaluci, na dvije historijske utakmice. Ne moram ja biti, ne moram na sto strana. Ako su tu kvalifikacije idemo njih da pripremimo. Ako se spremamo za Rumuniju, spremat ću se za njih. Imamo informacije od ljudi koji igraju s njima, koji žive tamo i te stvari su prioritet. Prioritet je i naša liga, mi obilazimo i gledamo. To su stvari normalne i ne mora se znati to. To što vam ja dam informaciju preko Instagrama, a ne bih morao da radim to. Mi radimo svoj posao i više nego normalno. Zašto Hadžikić? Zato što je tu. Što je od početka tu, treći je golman i ima posebnu poziciju. To je zaslužio radom, željom i voljnim momentom. Dvije utakmice ne zavise od toga hoće li biti pozvan ili ne. Sasvim opravdano je tu”, istakao je Barbarez.

Upitan je Emir Spahić o Dženanu Pejčinoviću, ali i Miki Bierethu.

“Biereth je na početku rekao da ga ne zanima opcija BiH i meni je to ok. Prošli smo taj potencijalni problemčić, rekao je šta je rekao i hvala mu na tome. Nismo gubili mnogo vremena. On je imao pozive 2-3 saveza, otišao je za Dansku i želimo mu sreću. S Pejčinovićem imamo kontakte, ne mogu tvrditi šta će biti u budućnosti, ali svakako da je na listi”, istakao je Spahić.

Da li je Rumunija dobra prilika s trenutnom formom da krenemo se peti na ranking listi. Imamo solidan raspored ispred sebe.

“Naravno da imamo ciljeve. Ne gledam na njihovu formu i četiri igrača povrijeđena. To ne igra ulogu. Reprezentacija je totalno druga priča, taj naboj kada izađu pred navijače, kao država kako smatraju reprezentaciju. Krenut će malo euforičnije. Njihove izjave su već bile da žele prvo mjesto bez govora. Očekujem intenzivan duel i to je nešto gdje mi moramo biti fudbalski rečeno frajeri. Ako to budemo imat ćemo dobru šansu da nešto ostvarimo. Želimo biti to i biti dobri”, kazao je selektor Zmajeva.

Da li se popravilo samopouzdanje kod reprezentativaca nakon teškog ciklusa Lige nacija?

“Ja ne vidim tako. Vidim momke da su voljni maksimalno. Igrate protiv četiri protivnika koja su u top 10 na svijetu. To je bio prevelik zalogaj za nas i to moramo respektovati. Ako ćemo pričati i reakcijama naša nakon Njemačke je bila sjajna. Uvijek ima igrača koji napreduju. Tahirović se vratio, a mjesec januar je bio težak za mene što se tiče njega. Jednu stvar sam mu govorio svaki dan, jeste da mora igrati. Vi kada gledate da neko ne igra preko godinu dana teško se vraititi. Tu je i Bajraktarević koji je odigrao 20-tak minuta za PSV na najvišem nivou. Moramo ići kroz priču, ali uvijek je ono šta nama treba u momentu i ko može nešto iznijeti. Sada su ozbiljne stvari, treba poštovati sve i ići s velikim samopouzdanjem naprijed”, rekao je Barbarez.

IZVOR: N1