Bez carine do 600 KM: Evo šta putnici mogu unijeti u BiH

Putnici koji dolaze iz inostranstva mogu unijeti robu nekomercijalnog karaktera vrijednosti do 600 KM po osobi i danu bez plaćanja uvoznih dažbina i PDV-a, ako ispunjavaju propisane uslove. Za alkohol i duhanske proizvode važe posebna količinska ograničenja, a vrijednost jednog predmeta ne može se dijeliti između više putnika radi ostvarivanja oslobađanja.

Građani koji se vraćaju iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu mogu unijeti robu nekomercijalnog karaktera vrijednosti do 600 KM po osobi i danu bez plaćanja uvoznih dažbina, pod uslovima koje propisuje Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

Oslobađanje se odnosi na robu namijenjenu ličnoj upotrebi, domaćinstvu ili poklonima, a né na proizvode namijenjene daljnjoj prodaji. Pravilo važi nezavisno od prijevoznog sredstva kojim putnik dolazi u BiH.

Ipak, za duhanske proizvode i alkohol propisana su posebna količinska ograničenja. Putnici mogu unijeti do 200 cigareta, 100 cigarilosa, 50 cigara ili 250 grama duhana, odnosno odgovarajuću proporcionalnu kombinaciju.

Kada je riječ o alkoholu, dozvoljen je unos jednog litra pića s udjelom alkohola većim od 22 posto ili dvije litre pića s udjelom alkohola do 22 posto. Uz to, oslobađanje obuhvata četiri litre mirnog vina i 16 litara piva.

Putnici mlađi od 17 godina nemaju pravo na navedena oslobađanja za alkohol i duhanske proizvode.

Posebno je važno da se vrijednost jednog predmeta né može dijeliti između više putnika. Naprimjer, ako se unosi televizor vrijedan 800 KM, dažbine se obračunavaju na njegovu ukupnu carinsku vrijednost, a né samo na 200 KM iznad dozvoljenog iznosa.

Iz UIO pojašnjavaju da se roba koja ispunjava uslove za oslobađanje od uvoznih dažbina oslobađa i plaćanja PDV‑a, u skladu s propisima.