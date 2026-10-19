Kupujete preko društvenih mreža? Evo kako možete ostati bez novca i naručene robe

FUZIP upozorava na neregistrovane prodavače na Facebooku i Instagramu: inspekcijske mjere ne znače automatski povrat novca kupcima.

Federalna uprava za inspekcijske poslove objavila je da zaprima brojne prijave građana zbog problema s kupovinom putem društvenih mreža, posebno Facebooka i Instagrama, u kojim prijavljuju isporuku pogrešnih ili nekvalitetnih proizvoda, odbijanje reklamacija i povrata novca te nemogućnost kontaktiranja prodavača nakon kupovine.

Dodaju da poseban problem predstavlja prodaja putem anonimnih profila iza kojih stoje neregistrovani prodavači.

Federalni tržišni inspektorat upozorava da kupovina od neregistrovanih prodavača nosi dodatne rizike i otežava ostvarivanje potrošačkih prava. Zakon o zaštiti potrošača u BiH pruža zaštitu potrošačima isključivo u odnosima s registrovanim trgovcima, bez obzira na to obavlja li se prodaja na malo u fizičkim prodajnim objektima ili putem interneta.

“Kupovina od neregistrovanih prodavača ne samo da povećava rizik gubitka novca nego i pogoduje opstanku nelegalne trgovine. Zato je važno da građani prije naručivanja provjere identitet i registraciju prodavača. Povoljna cijena, broj pratilaca i pozitivni komentari na društvenim mrežama nisu garancija zakonite i sigurne kupovine“, navodi se u saopćenju.

Kako bi zaštitili svoja prava, pozivaju potrošače da prije online kupovine provjere: ko prodaje robu – zatražite naziv trgovca, adresu i podatke o registraciji; izdaje li prodavač račun – račun je važan dokaz o kupovini; mogu li reklamirati ili vratiti robu – provjerite uslove prije naručivanja; mogu li kontaktirati prodavača – ako skriva identitet ili odbija dati osnovne podatke, odustanite od kupovine.

Navode da Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH propisuje da prodaju na daljinu može organizovati samo trgovac registrovan za tu vrstu trgovine, dok član 51. utvrđuje obavezu dostupnosti podataka o trgovcu pri propisanim oblicima elektronske trgovine. Isti član propisuje da operateri elektronskih platformi moraju obavijestiti potrošače da li je prodavač registrovani trgovac te da se na ugovore zaključene s neregistrovanim osobama ne primjenjuju propisi kojima su uređena prava potrošača.

“Federalni tržišni inspektorat postupa po prijavama nezakonite trgovine u okviru svojih nadležnosti i poduzima zakonom propisane mjere. Međutim, inspekcijske mjere protiv neregistrovanog prodavača ne znače automatski i povrat novca oštećenom kupcu.Provjerite od koga kupujete – zaštitite svoj novac i svoja prava i obavezno tražite fiskalni račun”, saopćeno je iz FUZIP-a.

IZVOR:AKTA.BA