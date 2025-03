Danas pretežno oblačno vrijeme

U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno obačno vrijeme.

Temperature zraka u 7 sati: Bugojno, Tuzla i Zenica 4 stepena, Sokolac 5, Široki Brijeg 6, Bijeljina, Ivan Sedlo, Mostar i Trebinje 7, Livno 9, Drvar i Sarajevo 11, Gradačac i Jajce 12, Bihać i Neum 14, Banja Luka i Sanski Most 15 stepeni. Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 937 milibara, za 5 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne, a tokom noći širom zemlje. Intenzivnije padavine na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Vjetar umjeren do pojačan, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Najviša dnevna od 12 do 18, na sjeveru do 22 stepena.