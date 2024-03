Danas sunčano, biometeorološka prognoza povoljnija

Jutros je u centralnim i istočnim područjima bilo magle i niskih oblaka, a u ostalim dijelovima sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 07 sati: Bjelašnica -8 stupnjeva, Drvar, Ivan Sedlo, Livno i Sokolac -2, Bihać i Sanski Most 0, Banja Luka, Bugojno, Prijedor, Široki Brijeg, Srebrenica i Tuzla 1, Srebrenik, Bijeljina, Doboj, Gradačac i Sarajevo 2, Zenica 3, Trebinje 6, Mostar i Neum 8 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 935 milibara, za 7 milibara je niži od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama u Bosni će biti magle ili niskih oblaka. Sredinom dana i poslije podne lokalno može pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje do 17 stupnjeva.

Sa postepenom stabilizacijom i uz povoljniju biometeorološku prognozu većina populacije će biti boljeg raspoloženja. Hronični bolesnici također neće imati jačih tegoba, ali bi tokom jutarnjih sati trebali biti oprezniji, zbog nižih temperatura. U ostatku dana umjereno zatopljenje i posvuda ugodnije. U dijelu centralne i istočne Bosne, moguće je nešto duže zadržavanje naoblake i slabije padavine prije podne, potom i ovdje uz ljepšu opštu sliku.