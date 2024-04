Danas sunčano, temperature do 30 stepeni

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30 stupnjeva.

Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Neuobičajeno visoke temperature i sunčanije vrijeme, pozitivno će djelovati na većinu stanovništva, izraženije u prvom dijelu dana. Sa poslijepodnevnim satima moguće su umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima i prilikom boravka na otvorenom laganije se odjenuti, kako bi se po potrebi raskomotili.

Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana i tokom noći slabi lokalni pljuskovi su mogući u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni, a u Hercegovini, veći dio dana, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 26 stupnjeva.