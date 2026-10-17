danas sunčano uz maksimalne temperature od 18 stepeni

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu i zapadu. Više oblaka bilo je u istočnim i sjeveroistočnim područjima.

Temperature zraka u 08 sati: Sokolac -4 stupnja, Bjelašnica i Livno -2, Ivan Sedlo -1, Sanski Most 1, Banja Luka, Sarajevo i Tuzla 2, Trebinje 8, Mostar 10 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 946 milibara, za 4 milibara je viši od normalnog i sporo opada.

Danas u većem dijelu Bosne i Hercegovine malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Pretežno oblačno se očekuje na istoku i sjeveroistoku Bosne gdje rijetko može pasti malo kiše. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 21 stupanj, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Biometeorološka prognoza i dalje je povoljna. Većina populacije biće boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. U Bosni, osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prijepodneva, mogući su manji problemi usljed nižih temperatura zraka, u Hercegovini toplije i ugodnije, sa dužim sunčanim intervalima većim dijelom dana. Poželjno je boraviti na otvorenom, po mogućnosti van gradskih sredina.