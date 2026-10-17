Kino Srebrenik: Večeras od 19 sati veliki filmski hit ” Verity”

Filmska adaptacija bestselera Colleen Hoover, film “Verity” večeras stiže pred kino publiku u Srebreniku.

Što biste učinili kada biste u kući slavne spisateljice pronašli rukopis koji otkriva njezine najjezivije tajne? Upravo od tog pitanja kreće Verity, psihološki triler redatelja Michaela Showaltera, snimljen prema istoimenom bestseleru Colleen Hoover, jedne od najčitanijih autorica današnjice.

Dakota Johnson igra Lowen Ashleigh, spisateljicu koja dobiva posao života – treba dovršiti serijal romana slavne autorice Verity Crawford, koju utjelovljuje Anne Hathaway. Dolaskom na porodično imanje Lowen otkriva Verityne autobiografske zapise koji otvaraju uznemirujuću priču o njezinoj porodici, suprugu Jeremyju i tragedijama koje su ih zadesile. Ali što više Lowen čita, to je manje sigurna u ono što zna. Je li riječ o fikciji, ispovijesti ili manipulaciji? I može li se vjerovati ženi čiju priču više ne može provjeriti?

Saznajte večeras u Kinu Srebrenik od 19 sati.

Ulaz 7 KM.