Danas umjereno do pretežno oblačno

Jutros u našoj zemlji oblačno umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. Dio prijepodneva lokalno u Bosni slabe padavine. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14 °C.

Maksimalna dnevna u Srebreniku 9 stepeni Celzijusa.

Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati, izraženije u unutrašnjosti zemlje. Hladno vrijeme praćeno slabijim padavinama loše će djelovati na većinu populacije, ali bi hronični bolesnici i meteoropate, ipak trebali osjetiti olakšanje u najtoplijem dijelu dana. Uz više sunca, opšta slika će biti ljepša u Hercegovini, pri tome bi sjeverno strujanje moglo povremeno remetiti ugođaj. Širom zemlje, tokom jutra i večeri neophodno je biti oprezniji, posvetiti pažnju prikladnom odijevanju i zaštiti od hladnoće.