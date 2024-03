Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 stepeni.

Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

U subotu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuje se slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Tokom dana postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni.

U ponedjeljak malo do umjereno oblačno vrijeme. Poslije podne, postupno naoblačenje sa zapada uvjetovat će kišu u tim dijelovima. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 18 stepeni.