Federalno ministarstvo zdravstva: Dva miliona KM za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH

Federalno ministarstvo zdravstva objavljuje Javni poziv za raspodjelu dijela sredstava u iznosu od dva miliona KM namijenjenih sanaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sredstva su osigurana Budžetom Federacije BiH za 2026. godinu, u okviru tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima.

Tekst javnog poziva, kriteriji i informacije o načinu prijave dostupni su na linku