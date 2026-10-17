Federalno ministarstvo zdravstva objavljuje Javni poziv za raspodjelu dijela sredstava u iznosu od dva miliona KM namijenjenih sanaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Sredstva su osigurana Budžetom Federacije BiH za 2026. godinu, u okviru tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima.
Tekst javnog poziva, kriteriji i informacije o načinu prijave dostupni su na linku
Federalno ministarstvo zdravstva: Dva miliona KM za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH
Federalno ministarstvo zdravstva objavljuje Javni poziv za raspodjelu dijela sredstava u iznosu od dva miliona KM namijenjenih sanaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.