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Federalno ministarstvo zdravstva: Dva miliona KM za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH

By admin
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Federalno ministarstvo zdravstva objavljuje Javni poziv za raspodjelu dijela sredstava u iznosu od dva miliona KM namijenjenih sanaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Sredstva su osigurana Budžetom Federacije BiH za 2026. godinu, u okviru tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima.
Tekst javnog poziva, kriteriji i informacije o načinu prijave dostupni su na linku

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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