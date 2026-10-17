Međunarodni dan borbe protiv siromaštva: Sve više građana traži pomoć

Siromaštvo u Bosni i Hercegovini sve je izraženije, a sve veći broj građana suočava se s teškoćama u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, zbog čega raste i potreba za humanitarnom pomoći, upozoravaju iz Crvenog križa u povodu Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, koji se širom svijeta obilježava na današnji dan.

Iz Crvenog križa Federacije BiH ističu da siromaštvo nije samo nedostatak finansijskih sredstava nego je često povezano sa socijalnom isključenošću, marginalizacijom i otežanim pristupom osnovnim uslugama, uključujući obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i adekvatne stambene uvjete.

U okviru socijalno-humanitarne djelatnosti, Crveni križ FBiH organizira prikupljanje i distribuciju pomoći osobama u stanju socijalne potrebe te provodi programe podrške različitim kategorijama stanovništva, s posebnim fokusom na starije osobe i druge socijalno osjetljive grupe.

Jedan od važnih oblika podrške su javne kuhinje, koje osiguravaju obroke osobama koje nemaju dovoljno sredstava za prehranu. Rast broja njihovih korisnika, uz povećanje cijena hrane i drugih životnih troškova, dodatno opterećuje postojeće kapacitete i resurse.

Posebna pažnja posvećena je i starijim osobama kroz program „Starenje i zdravlje“, koji obuhvata njegu i pomoć u kući te aktivnosti usmjerene na aktivno i zdravo starenje. Ovi programi imaju za cilj unapređenje zdravlja i kvaliteta života starijih osoba, osoba s invaliditetom i drugih kojima je potrebna podrška u svakodnevnom funkcioniranju.

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti prilika je da se ukaže na težak položaj građana koji se suočavaju s ekonomskim i društvenim preprekama, ali i na značaj kontinuirane podrške humanitarnih organizacija u osiguravanju osnovnih životnih potreba i očuvanju dostojanstva najugroženijih.