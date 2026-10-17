Porezna uprava FBiH izvršila 240 inspekcijskih nadzora, izrečene novčane kazne u iznosu 375.975,00 KM

Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 16. 10. 2026. godine na području Federacije BiH proveli 240 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, građevine kao i drugih uslužnih djelatnosti.

Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa.

U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 596 prijavljenih radnika i 58 neprijavljenih radnika. Otkriveno je 10 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 7 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 76 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 44 objekata i u 124 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 375.975,00 KM.

Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 52% poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije BiH.

Pregled izvršenih kontrola i utvrđenih nepravilnosti prikazujemo po kantonima.

Na području Kantona Sarajevo izvršeno je 30 kontrola, u kojima je zatečeno 36 prijavljenih radnika, 11 neprijavljenih radnika i 3 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 3 objekta i u 10 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 34.000,00 KM.

U Tuzlanskom kantonu izvršeno je 36 kontrola, u kojima je zatečeno 135 prijavljenih radnika, 9 neprijavljenih radnika, 3 objekta koaj nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 3 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 9 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 9 objekata i u 20 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 89.125,00 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršene su 44 kontrole, u kojima je zatečeno 86 prijavljenih radnika, 4 neprijavljena radnika, 1 objekat koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 21 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekta i u 24 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 45.650,00 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 36 kontrola, u kojima je zatečeno 67 prijavljenih radnika, 6 neprijavljenih radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 2 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj, 10 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekta i u 11 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 27.600,00 KM.

U Srednjobosanskom kantonu izvršene su 24 kontrole u kojima je zatečen 51 prijavljeni radnik i 16 neprijavljenih radnika i 12 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 10 objekata i u 19 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 42.200,00 KM.

Na području Zapadno-hercegovačkog kantona izvršeno je 16 kontrola, u kojima je zatečen 41 prijavljeni radnik i 3 obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 7 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 43.100,00 KM.

Na području Unsko-sanskog kantona izvršene su 24 kontrole, u kojima ie zatečeno 38 prijavljenih radnika 7 neprijavljenih radnika, 3 objekta koaj nisu imala odborenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 15 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 9 objekata i u 21 slučaju izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 56.400,00 KM.

U Kantonu 10 izvršeno je 20 kontrola, u kojima je zatečeno 35 prijavljenih radnika, 1 objekt koji nije imao odborenje za rad nadležnog organa i 3 obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekt i u 6 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 10.900,00 KM.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona izvršene su 4 kontrole, u kojima je zatečen 101 prijavljeni radnik i 3 neprijavljena radnika. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 2 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 4.000,00 KM.

U Posavskom kantonu izvršeno je 6 kontrola, u kojima je zatečeno 6 prijavlejnih radnika, 2 neprijavljena radnika Zbog utvrđenih nepravilnosti 2 objekta su zapečaćena i u 4 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 23.000,00 KM.

Porezna uprava Federacije BiH nastavit će aktivnosti usmjerene na jačanje porezne discipline i suzbijanje sive ekonomije, s ciljem osiguranja zakonitog poslovanja i zaštite javnih prihoda.