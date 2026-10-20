Javni poziv mjesnim zajednicama za organizovanje dijela poslova zimske službe u periodu od 15.11. do 31.12.2026. godine

Na osnovu Programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2026. godinu, Grad Srebrenik poziva mjesne zajednice sa područja Grada Srebrenika da iskažu interes za organizovanje dijela poslova zimske službe na svom području u periodu od 15.11. do 31.12.2026. godine. Zainteresovane mjesne zajednice dužne su u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog poziva popuniti i dostaviti zahtjev za organizovanje poslova zimske službe. Obrazac zahtjeva može se preuzeti na portirnici Grada Srebrenika, a popunjen zahtjev potrebno je dostaviti nadležnoj gradskoj službi u navedenom roku.

Napomena: Mjesne zajednice koje nisu opravdale utrošak sredstava doznačenih za obavljanje poslova zimske službe u prethodnoj godini dužne su dostaviti opravdanje u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

S mjesnim zajednicama koje u navedenom roku ne opravdaju utrošak ranije doznačenih sredstava neće se zaključiti novi ugovor za obavljanje poslova zimske službe.