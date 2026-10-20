Hercegovini prijete obilne padavine: FHMZ izdao upozorenje

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je narandžasto upozorenje za područje Hercegovine zbog najavljenih obilnih padavina koje bi mogle izazvati probleme na terenu.

Upozorenje će biti na snazi od srijede, 21. oktobra, u 9 sati do četvrtka, 22. oktobra, u 3 sata ujutro.

Prema prognozama meteorologa, očekuje se između 30 i 60 litara kiše po kvadratnom metru. Ipak, u pojedinim dijelovima Hercegovine količine padavina mogle bi biti znatno veće.

Najviše kiše prognozira se na istoku, jugoistoku i sjeveru Hercegovine, gdje bi lokalno moglo pasti od 80 do čak 120 litara po kvadratnom metru.

Iz FHMZ-a upozoravaju na mogućnost plavljenja imovine i saobraćajnica, kao i na potencijalne poremećaje u snabdijevanju električnom energijom i vodom te probleme u komunikacijama.

U područjima koja budu posebno pogođena obilnim padavinama mogla bi se ukazati i potreba za manjim evakuacijama stanovništva.

Nadležni pozivaju građane na oprez i pravovremenu zaštitu ljudi i imovine, uz preporuku da prate vremenska upozorenja i postupaju u skladu s uputama nadležnih službi.