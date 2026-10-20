Mali privrednici pod pritiskom: Elektroprivreda BiH limitira kilovate i traži doplatu

Iz Elektroprivrede odgovorili da su oni ranije obavijestili kupce koji troše više električne energije da podnesu zahtjeve za izdavanje nove elektroenergetske saglasnosti.

Misterija stalnih prekida snabdijevanja električnom energijom, s kojom se u posljednje vrijeme suočava veliki broj malih privrednika u Sarajevu, dobila je zvanično objašnjenje – Elektroprivreda Bosne i Hercegovine im je počela namjerno ograničavati struju na odobreni iznos, uz obrazloženje da moraju dokupiti nove kilovate.

Iako obrtnici tvrde da troše jednako kao mjesecima i godinama unazad, iz Elektrodistribucije Sarajevo poručuju da je na njihovim mjernim mjestima evidentirano prekoračenje priključne snage, zbog čega su primorani na dokup kilovata i vađenje nove elektroenergetske saglasnosti kako im mašine i radnje ne bi ostale u mraku zbog preopterećenja mreže.

Veliki broj malih privrednika u posljednje vrijeme je tražio objašnjenje od JP Elektroprivreda BiH zbog čega im dolazi do stalnog prekida snabdijevanja električnom energijom.

Kažu, struja se pali i gasi, a nisu znali zašto.

Međutim, kada su objašnjenje zatražili u Elektrodistribuciji Sarajevo, rekli su im da troše više struje i da je potrebno da dokupe kilovate.

Uputili smo upit JP Elektroprivredi BiH šta se dešava i zbog čega poslovni subjeti moraju dokupljivati kilovate, jer tvrde da troše jednako struju kao što su trošili i godinama i mjesecima unazad, a iz Elektroprivrede su nam odgovorili da su oni ranije obavijestili kupce koji troše više električne energije da podnesu zahtjeve za izdavanje nove elektroenergetske saglasnosti.

– Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo obavijestila je kupce kod kojih je evidentirano prekoračenje odobrene priključne snage da podnesu zahtjev za izdavanje nove elektroenergetske saglasnosti.

Kupci su putem obavještenja informisani o adresi i šifri mjernog mjesta, odobrenoj priključnoj snazi, evidentiranom prekoračenju, potrebnoj dokumentaciji, naknadi za obradu zahtjeva i roku za njegovo podnošenje – stoji u odgovoru JP Elektroprivrede BiH.

Kako je navedeno, kupcima koji ne podnesu zahtjev u ostavljenom roku priključna snaga bit će ograničena na odobreni iznos.

Iz Elektrodistribucije Sarajevo navode da su kupcima koji su zahtjev podnijeli i nakon isteka prvobitnog roka omogućili nastavak poslovnog procesa.

U tim slučajevima privremeno je uklonjena limitacija do izdavanja nove elektroenergetske saglasnosti i realizacije radnog naloga.

Iz ovog preduzeća pojašnjavaju da su transformatorske stanice, elektroenergetska mreža i ostala oprema projektovane za određenu priključnu snagu.

Prekoračenje odobrene snage može dovesti do preopterećenja transformatorskih stanica i druge opreme, što za posljedicu može imati prekide u napajanju električnom energijom.

IZVOR:FAKTOR.BA