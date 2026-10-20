Kino Srebrenik: Ove sedmice najnoviji filmski hitovi

Kino Srebrenik vam i ove sedmice donosi filmsko uzivanje uz najveće filmske hitove za ljubitelje svih žanrova.

U srijedu, 21. oktobra od 19 sati na reperoaru je film “Primetime”. Priča prati odlučnog novinara koji se upušta u borbu protiv kriminalnog podzemlja i zauvijek mijenja televiziju. Radnja je smještena u 2006. godinu i prati odlučnog novinara koji slučajno nabasa na mračno podzemlje internet predatora na dark webu. Film prikazuje stvaranje udarne, šokantne rijaliti televizijske akcije – slične stvarnim prilozima emisije “Dateline NBC” – u kojoj mamci i organi reda chataju na mreži s pojedincima koji se žele sastati s maloljetnicima.

U četvrtak 22. oktobra možete pogledati film “Tony” od 19 sati. Film otkačenog Matta Johnsona o ljetu u kojem je devetnaestogodišnji Anthony Bourdain prvi put ozbiljno ušao u profesionalnu kuhinju. Mladić koji od vlastite nelagode stvara identitet i koji još misli da je cinizam oblik inteligencije. Iz Timea pišu da film uspijeva upravo zato što taj nevaljalac nije tek buduća slavna osoba u kratkim hlačama, nego stvarni devetnaestogodišnjak koji čini gluposti, laže i tek naslućuje da bi kuhinja mogla biti mjesto na kojem će postati neko. Rijetkost je da se i kritičari i publika slože da je fil odličan.

U petak, 23. oktobra od 18 sati u Kino Srebrenik stiže američki stop-motion animirani fantastični film iz 2026. godine “Wildood”, a od 20 sati američki horor-psihološki triler zasnovan na istoimenom liku iz DC Comicsa, “Clajface”.

Zbog velikog interesovanja kino publike, u subotu 24. oktobra imate priliku pogledati film “Svadba”. projekcija počinje u 19 sati, ulaz je 7 KM.