Vlada TK odobrila kredit od 18,5 miliona KM za vodne projekte: Najviše novca za Tuzlu, Srebrenik i Sapnu

Vlada TK prihvatila kredit od 18,5 miliona KM za vodnu infrastrukturu u sedam lokalnih zajednica. Najviše sredstava namijenjeno Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je dugoročno kreditno zaduženje od 18,5 miliona KM, a sredstva će biti iskorištena za realizaciju kapitalnih projekata vodne infrastrukture u sedam lokalnih zajednica. U okviru projekta „Voda za sve“, za unapređenje vodosnabdijevanja ukupno je predviđeno oko 38 miliona KM, uključujući sredstva osigurana prošle godine.

Odluka o novom zaduženju donesena je nakon što je Skupština Tuzlanskog kantona u novembru 2025. godine jednoglasno usvojila zaključak kojim je od kantonalne vlade zatražila planiranje kreditnih sredstava za rješavanje problema vodosnabdijevanja.

Iako je upravljanje sistemima vodosnabdijevanja prvenstveno u nadležnosti gradova i općina, kantonalna vlast odlučila je finansijski podržati lokalne zajednice kroz ulaganja u vodnu infrastrukturu.

Najviše sredstava za Tuzlu, Srebrenik i Sapnu

Prema odluci Vlade TK, najveći dio kreditnih sredstava bit će usmjeren u Tuzlu, kojoj je namijenjeno sedam miliona KM.

Za projekte vodosnabdijevanja u Srebreniku planirano je 2,5 miliona KM, dok je Sapni dodijeljeno dva miliona KM.

Gračanica bi trebala dobiti gotovo dva miliona KM, Kalesija 1,9 miliona KM, a Kladanj 1,87 miliona KM. Za Lukavac je predviđeno 1,26 miliona KM.

Raspodjela sredstava obuhvata sljedeće lokalne zajednice:

Grad/općina Planirana sredstva Tuzla 7 miliona KM Srebrenik 2,5 miliona KM Sapna 2 miliona KM Gračanica skoro 2 miliona KM Kalesija 1,9 miliona KM Kladanj 1,87 miliona KM Lukavac 1,26 miliona KM

Za projekat „Voda za sve“ ukupno oko 38 miliona KM

Novo kreditno zaduženje nastavak je ulaganja u vodnu infrastrukturu Tuzlanskog kantona.

Tokom 2025. godine kantonalna vlada osigurala je približno 20 miliona KM za projekte vodosnabdijevanja na području kantona. Uključivanjem novih 18,5 miliona KM, ukupna vrijednost sredstava usmjerenih u projekat „Voda za sve“ dostiže oko 38 miliona KM.

Potreba za dodatnim ulaganjima posebno je došla do izražaja tokom proteklog ljeta, kada su suša i redukcije vode otežale redovno snabdijevanje stanovništva u pojedinim lokalnim zajednicama.

Iz Vlade TK ističu da je cilj osigurati dugoročniju stabilnost vodosnabdijevanja i unaprijediti kvalitet života građana.

Za razliku od kreditnih zaduženja namijenjenih finansiranju tekuće potrošnje, ova sredstva bit će usmjerena isključivo u kapitalne infrastrukturne projekte.