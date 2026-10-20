Vlada TK odobrila kredit od 18,5 miliona KM za vodne projekte: Najviše novca za Tuzlu, Srebrenik i Sapnu

Vlada TK prihvatila kredit od 18,5 miliona KM za vodnu infrastrukturu u sedam lokalnih zajednica. Najviše sredstava namijenjeno Tuzli.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je dugoročno kreditno zaduženje od 18,5 miliona KM, a sredstva će biti iskorištena za realizaciju kapitalnih projekata vodne infrastrukture u sedam lokalnih zajednica. U okviru projekta „Voda za sve“, za unapređenje vodosnabdijevanja ukupno je predviđeno oko 38 miliona KM, uključujući sredstva osigurana prošle godine.
Odluka o novom zaduženju donesena je nakon što je Skupština Tuzlanskog kantona u novembru 2025. godine jednoglasno usvojila zaključak kojim je od kantonalne vlade zatražila planiranje kreditnih sredstava za rješavanje problema vodosnabdijevanja.
Iako je upravljanje sistemima vodosnabdijevanja prvenstveno u nadležnosti gradova i općina, kantonalna vlast odlučila je finansijski podržati lokalne zajednice kroz ulaganja u vodnu infrastrukturu.
Najviše sredstava za Tuzlu, Srebrenik i Sapnu
Prema odluci Vlade TK, najveći dio kreditnih sredstava bit će usmjeren u Tuzlu, kojoj je namijenjeno sedam miliona KM.
Za projekte vodosnabdijevanja u Srebreniku planirano je 2,5 miliona KM, dok je Sapni dodijeljeno dva miliona KM.
Gračanica bi trebala dobiti gotovo dva miliona KM, Kalesija 1,9 miliona KM, a Kladanj 1,87 miliona KM. Za Lukavac je predviđeno 1,26 miliona KM.
Raspodjela sredstava obuhvata sljedeće lokalne zajednice:
|Grad/općina
|Planirana sredstva
|Tuzla
|7 miliona KM
|Srebrenik
|2,5 miliona KM
|Sapna
|2 miliona KM
|Gračanica
|skoro 2 miliona KM
|Kalesija
|1,9 miliona KM
|Kladanj
|1,87 miliona KM
|Lukavac
|1,26 miliona KM
Za projekat „Voda za sve“ ukupno oko 38 miliona KM
Novo kreditno zaduženje nastavak je ulaganja u vodnu infrastrukturu Tuzlanskog kantona.
Tokom 2025. godine kantonalna vlada osigurala je približno 20 miliona KM za projekte vodosnabdijevanja na području kantona. Uključivanjem novih 18,5 miliona KM, ukupna vrijednost sredstava usmjerenih u projekat „Voda za sve“ dostiže oko 38 miliona KM.
Potreba za dodatnim ulaganjima posebno je došla do izražaja tokom proteklog ljeta, kada su suša i redukcije vode otežale redovno snabdijevanje stanovništva u pojedinim lokalnim zajednicama.
Iz Vlade TK ističu da je cilj osigurati dugoročniju stabilnost vodosnabdijevanja i unaprijediti kvalitet života građana.
Za razliku od kreditnih zaduženja namijenjenih finansiranju tekuće potrošnje, ova sredstva bit će usmjerena isključivo u kapitalne infrastrukturne projekte.