Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava “Podrška razvoju Kantona” za 2024. godinu

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, sa pozicije 31010003 – “Podrška razvoju Kantona”, a koji se odnosi na sljedeće projekte: 1. Kapitalni transferi mikro, malim i srednjim privrednim subjektima (MMSP) za nabavku opreme i alata do 2.300.000,00 KM 2. Kapitalni transferi mikro, malim i srednjim privrednim subjektima (MMSP) za digitalizaciju, standardizaciju i jačanje inovativnosti do 258.000,00 KM 3. Kapitalni transferi obrtima za nabavku opreme i alata do 1.150.000,00 KM 4. Kapitalni transferi novoosnovanim MMSP i novoosnovanim obrtima za nabavku opreme i alata do 250.000,00 KM 5. Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika do 50.000,00 KM

Projekat 1. Kapitalni transferi mikro, malim i srednjim privrednim subjektima (MMSP) za nabavku opreme i alata

Projekat 2. Kapitalni transferi mikro, malim i srednjim privrednim subjektima (MMSP) za digitalizaciju, standardizaciju i jačanje inovativnosti

Projekat 3. Kapitalni transferi obrtima za nabavku opreme i alata

Projekat 4. Kapitalni transferi novoosnovanim MMSP i novoosnovanim obrtima za nabavku opreme i alata

Projekat 5. Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika

Izjave

