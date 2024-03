Jutro oblačno, razvedravanje tokom dana

Danas u Bosni i Hercegovini dio prijepodneva oblačnije vrijeme sa kišom i pljuskovima. Na planinama će padati i snijeg. U drugoj polovini dana posvuda smanjenje oblačnosti i sunčanije. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 12, na jugu zemlje od 14 do 17 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom uglavnom prije podne. Tokom dana, smanjenje oblačnosti i bez padavina. Jutranja temperatura oko 5, a najviša dnevna temperatura zraka oko 12 stepeni.

U srijedu, 20. marta, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 18 stepeni.

U četvrtak, 21. marta, u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, porast oblačnosti, a u večernjim satima može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19 stepeni.

Biometerološka prognoza

Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati. Padavine i niže temperature, izraženije u prijepodnevnim satima, uz sjeverno strujanje i pojačan osjet hladnoće, uzrokovaće poteškoće kod meteoropata i hroničnih bolesnika, pretežno astmatičara i osoba sa ishemijskim bolestima. Osim što je neophodno prikladnije se odjenuti, preporučljivo je umanjiti boravak na otvorenom i reducirati aktivnosti u prvom dijelu dana. Opšta slika postepeno će se popraviti, pri tome će sa dolaskom noći zahladniti.