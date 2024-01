Kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima?

U Bosni i Hercegovini se narednih dana očekuju temperature ispod nule uz mjestimične padavine.

“Danas se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni povremeno sa slabim snijegom. Najviša dnevna temperatura od minus četiri do dva, na jugu od četiri do deset stepeni“, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZ BiH).

U srijedu, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno, uz djelimično razvedravanje tokom dana. Na krajnjem sjeverozapadu Bosne je povremeno moguće provijavanje slabog snijega. Jutarnja temperatura zraka od minus deset do minus četiri, na jugu do dva, a najviša dnevna od minus četiri do dva, na jugu do osam stepeni.

U četvrtak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka od minus osam do minus dva, na jugu do dva, a najviša dnevna od minus dva do četiri, na jugu do deset stepeni.

U Bosni će u petak preovladavati pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme. U nizinama Bosne povremeno je moguća slaba kiša ili susnježica, a u višim područjima slab snijeg. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od minus šest do nula, na jugu do tri, a najviša dnevna od minus četiri do dva, na jugu do deset stepeni.