Nastavak uređenja i sanacije obala rijeke Tinje u naselju Bjelave

U naselju Bjelave trenutno se izvode radovi na nastavku uređenja i sanacije obala rijeke Tinje, u okviru druge faze projekta, ukupne vrijednosti 249.994,13 KM.

Projekat se realizuje sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Grada Srebrenika.

-“Nastavljamo ulaganja u regulaciju vodotoka i uređenje korita rijeke Tinje, svjesni koliko su ovakvi projekti važni za sigurnost stanovništva i dugoročnu zaštitu naših naselja. Korak po korak, nastavljamo uređivati korito Tinje i stvarati sigurnije uslove za život naših građana”, ističe gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić

Cilj ovih radova je zaštita obala od erozije, smanjenje rizika od izlijevanja rijeke i poplava, te zaštita stambenih objekata i druge imovine građana.