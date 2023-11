Konferencija na temu “Legalizacija kanabisa u medicinske svrhe – kako ubrzati proces?”, po prvi put na ovu temu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine okupila je predstavnike brojnih institucija u državi, javlja Anadolu.

Konferenciji, između ostalog, prisustvuju predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, članovi parlamenata na različitim nivoima vlasti, predstavnici Ministarstva zdravlja FBiH, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS-a, kliničkih centara u BiH, SIPA-e i Tužilaštva BiH, entitetskih policija i Brčko distrikta BiH, Agencije za lijekove i medicinska sredstva i drugih državnih agencija, zavoda, kao i članovi akademske zajednice, farmaceuti te predstavnici udruženja i inspekcija.

Saša Magazinović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i najsnažniji zagovarač ove inicijative u toj instituciji, kazao je da svi bolesni ljudi koji koriste ulje kanabisa očekuju da im se omogući njegovo korištenje na legalan način.

“Očekuju da ih liječe doktori umjesto dilera i da ulje kanabisa kupuju u apotekama umjesto u mračnim parkovima. Ako nekome dosad nije jasno, mi govorimo, a važno je da to naglasim, o velikom broju ljudi, koji trpe velike bolove, koji boluju od autoimunih bolesti, malignih oboljenja, neuroloških poremećaja… govorimo o ljudima čiji je kvalitet života bitno narušen. Tu smo svi zbog ovih ljudi”, rekao je Magazinović.

Dodao je da konferenciji prisustvuju ljudi koji donose odluke, izvršavaju ih i koji se pravno, sigurnosno i naučno bave ovom temom.

“Biće ljudi iz različitih institucija, različite političke orijentacije i mnogim različitostima, ali sa zajedničkim ciljem, da omogućimo konačno upotrebu kanabisa u medicinske svrhe”, rekao je Magazinović.

Poručio je da se ovom temom bavi već četiri godine i da je kroz rad na ovom pitanju bio u komunikaciji sa stotinama ljudi koji su ulje kanabisa koristili ilegalno.

“Oni su motiv da ovu priču izguramo do kraja. Nekada je priča o legalizaciji kanabisa bila progresivna ideja, danas to više nije, danas je to naša međunarodna obaveza. UN komisija za droge je prije tri godine kanabis skinula sa liste zabranjenih tvari i prebacila u kolonu dva – dozvoljeno pod posebnom kontrolom. To je ono što nama treba”, poručio je.

Nataša Grubiša, direktorica Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, izjavila je da u cilju zaštite zdravlja svojih pacijenata inicijativom žele imati jasne, kvalitetne i kontrolisane lijekove.

“Mi u ovom trenutnu ne znamo kakve su smole koje naši pacijenti dobijaju, ne znamo kako su dozirane, na koji način ih dobijaju, a svjesni smo toga da ih i sami naši ljekari kupuju, jer kada dođemo u situaciju ne biramo sredstva. U ovom momentu smo svi akteri, da ne kažem nekih djela, da ih ne imenujem, ali svjesni smo da moramo da uđemo ne samo zbog Konvencije koje nam UN nalaže, nego što želimo da naši građani dobiju sigurne, efikasne i kvalitetne lijekove”, rekla je Grubiša.

Nediljko Rimac, ministar zdravlja Federacije BiH, izjavio je da je današnja tema izuzetno bitna za BiH te je dodao da je federalno Ministarstvo zdravlja podržalo ovu inicijativu u cilju traženja kvalitetnih zakonskih rješenja.

“Ja, kao liječnik, do stupanja na čelo ministarstva, sam se bavio onkološkom kirurgijom, znam koliko je bilo zloupotreba kanabisa u suzbijanju jakih bolova”, rekao je Rimac, dodavši da je cilj današnjeg događaja omogućiti pacijentima da dobiju potreban preparat na zakonit način.