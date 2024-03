Mart će obilježiti promjenjivo vrijeme, više će biti kiše i oblaka nego sunca

Promjenjive vremenske prilike očekuju se u periodu od 18. do 25. marta

U Bosni i Hercegovini jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u Hercegovini.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Na planinama slab snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 8 do 14 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća kiša ili lokalni pljusak. Dnevna temperatura zraka oko 10 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Prognoza za naredne dane

U srijedu pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje kiša. Na planinama slab snijeg. Tokom dana smanjenje naoblake u Hercegovini i na sjeverozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 15 °C.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 °C.

U petak pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 12 do 18 °C.

U subotu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuje se slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevna od 12 do 18 °C.

Prognoza d 25. marta

U Bosni za dane vikenda pretežno oblačno i suho. Na jugu zemlje djelimično oblačno i sunčano.

Minimalne temperature zraka varirat će između 1°C i 5°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 8°C. Najviše dnevne temperature u Bosni između 7°C i 13°C, na jugu zemlje do 16°C.

Promjenjive vremenske prilike očekuju se u periodu od 18. do 25. marta. Kiša je moguća u utorak (19. marta), srijedu (20. marta) i u dane vikenda 23. i 24. marta. Stabilnije vremenske prilike prognoziraju se 21. i 22. marta.

Jutarnja temperatura između 0°C i 5°C u Bosni, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura u Bosni od 5°C do 11°C, u Hercegovini do 13°C. Od 23. marta moguć je pojava mraza s jutarnjim temperaturama u Bosni i do -6°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.