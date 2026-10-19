Mijenjaju se termini jeftine i skupe struje: Evo kada ćete plaćati manje

Promjena tarifnih termina ne znači automatski promjenu cijene električne energije, već samo drugačiji vremenski raspored obračuna potrošnje.



Prelaskom na zimsko računanje vremena mijenjaju se termini u kojima će domaćinstva s dvotarifnim brojilima koristiti električnu energiju po nižoj tarifi.

Bosna i Hercegovina na zimsko računanje vremena prelazi u nedjelju, 25. oktobra, kada će se kazaljke u 3 sata ujutro pomjeriti jedan sat unazad, na 2 sata.

Promjena vremena utiče i na raspored primjene više i niže dnevne tarife kod korisnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, kao i Elektroprivrede HZ HB, koji imaju dvotarifna brojila.

Kada će biti jeftinija struja?

Za domaćinstva koja električnom energijom snabdijeva Elektroprivreda BiH, niža tarifa će tokom zimskog računanja vremena radnim danima i subotom važiti od 13 do 16 sati te od 22 sata do 7 sati ujutro.

Nedjeljom će se jeftinija tarifa obračunavati tokom cijelog dana.

To znači da će viša tarifa od ponedjeljka do subote važiti od 7 do 13 sati i od 16 do 22 sata.

Za ostale kategorije kupaca Elektroprivrede BiH primjenjuje se drugačiji raspored. Niža tarifa radnim danima važi od 22 do 7 sati, dok se subotom i nedjeljom primjenjuje tokom cijelog dana.

Sličan raspored i kod Elektroprivrede HZ HB

I korisnici Elektroprivrede HZ HB s dvotarifnim brojilima tokom zimskog računanja vremena imaju sličan raspored niže tarife.

Jeftinija električna energija radnim danima i subotom dostupna je od 13 do 16 sati te od 22 do 7 sati, dok nedjeljom niža tarifa važi cijeli dan.

Kod Elektroprivrede HZ HB, međutim, potrebno je razlikovati dnevne tarife od sezonskog obračuna.

Viša, odnosno zimska sezona, počinje 1. novembra i traje do posljednjeg dana februara, dok niža sezona obuhvata period od 1. marta do 31. oktobra.

Zbog toga pomjeranje sata 25. oktobra mijenja termine primjene dnevnih tarifa, dok zimska sezona kod EP HZ HB počinje nekoliko dana kasnije, 1. novembra.

Jednotarifna brojila bez promjene

Promjena tarifnih termina ne znači automatski promjenu cijene električne energije, već samo drugačiji vremenski raspored obračuna potrošnje.

Za domaćinstva koja imaju jednotarifna brojila ne postoji podjela na višu i nižu dnevnu tarifu, pa se ova promjena na njih ne odnosi.