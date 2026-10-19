Zimski red letenja iz Tuzle počinje u nedjelju, 25. oktobra, a putnike očekuju promjene u broju letova i dostupnosti pojedinih destinacija. Međunarodni aerodrom Tuzla u novu sezonu ulazi s većom ponudom avionskih linija nego prošle zime, ali će neke destinacije biti privremeno izostavljene iz rasporeda.

Zimska sezona trajat će do 27. marta 2027. godine, a aviokompanije će tokom ovog perioda prilagođavati broj sedmičnih polazaka potražnji putnika.

Najveći dio redovnog saobraćaja i dalje će obavljati Wizz Air, koji je tokom ove godine proširio mrežu letova i bazirao drugi avion na tuzlanskom aerodromu.

Zimski red letenja iz Tuzle: Dostupne evropske destinacije

Prema dosad objavljenim rasporedima aviokompanija, tokom zimske sezone planirani su letovi iz Tuzle prema Berlinu, Bratislavi, Dortmundu, Frankfurt-Hahnu, Hamburgu, Maastrichtu, Malmöu i Memmingenu.

Ipak, pojedine destinacije koje su bile dostupne tokom ljetnih mjeseci neće biti obuhvaćene zimskim rasporedom. Među njima je Pariz Beauvais, za koji su letovi bili planirani do kraja augusta, dok ni Göteborg nije predviđen među zimskim linijama.

Broj sedmičnih polazaka razlikovat će se zavisno od destinacije, a moguće su i naknadne izmjene termina.

Hoće li biti letova iz Tuzle za Istanbul?

Jedno od pitanja koje zanima putnike jeste nastavak direktne avioveze između Tuzle i Istanbula.

Aviokompanija AJet ranije je najavljivala mogućnost obnove letova za istanbulski aerodrom Sabiha Gökçen od 26. oktobra, nakon privremenog povlačenja tokom ljetne sezone. Međutim, povratak ove linije još nije zvanično potvrđen.

S druge strane, Pegasus nastavlja održavati direktnu vezu između Tuzle i Istanbula, a letovi su predviđeni i u rasporedu za kraj oktobra.

Nova linija za Njemačku od marta 2027. godine

Međunarodni aerodrom Tuzla ranije je najavio i novu liniju Wizz Aira prema njemačkom aerodromu Karlsruhe/Baden-Baden, koja bi trebala početi saobraćati 24. marta 2027. godine.

Prvi polazak planiran je za 24. mart, dok će od aprila avioni na ovoj relaciji saobraćati dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom.

Zimski red letenja iz Tuzle tako će donijeti sezonske izmjene postojećih linija, uz pripreme za proširenje ponude u proljetnom periodu.

Na zvaničnoj stranici Međunarodnog aerodroma Tuzla trenutno su dostupni mjesečni rasporedi za septembar i oktobar, dok jedinstven dokument s kompletnim zimskim redom letenja još nije objavljen. Putnicima se preporučuje da prije rezervacije karata provjere aktuelne termine direktno kod aviokompanija.