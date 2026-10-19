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Potrošačka korpa u septembru iznosila preko 3.500 KM

By admin
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Sindikalna potrošačka korpa za septembar 2026. godine iznosila je 3.565,70 KM, saopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH). Prosječna plata u Federaciji BiH pokrivala je 47,90 posto tog iznosa, dok je minimalna plata bila dovoljna za svega 28,81 posto korpe.

Prema podacima koje je SSSBiH koristio u izračunu, prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za august 2026. godine iznosila je 1.708 KM. Riječ je o posljednjem podatku Federalnog zavoda za statistiku navedenom u saopćenju.

Minimalna plata, prema odluci Vlade Federacije BiH, iznosi 1.027 KM, što je za 2.538,70 KM manje od iznosa potrebnog za sindikalnu potrošačku korpu.

Troškovi četveročlane porodice

Prilikom izrade korpe u obzir su uzeti prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH i minimalni troškovi života četveročlane porodice. Takvo domaćinstvo čine dvije odrasle osobe i dvoje djece, od kojih jedno pohađa srednju, a drugo osnovnu školu.

Najveći dio potrošačke korpe odnosi se na prehranu, koja čini 46,12 posto ukupnih troškova. Slijede stanovanje i komunalne usluge sa 12,63 posto te obrazovanje i kultura sa 12,62 posto.

Odjeća i obuća učestvuju sa 11,22 posto, higijena i održavanje zdravlja sa 7,60 posto, održavanje domaćinstva sa 5,61 posto, a prijevoz sa 4,21 posto.

Za izračun troškova prehrane korištene su cijene 86 artikala iz tri trgovačka centra.

U kategoriju higijene i održavanja zdravlja uključeni su troškovi deset stavki, dok su za stanovanje i komunalne usluge obračunati troškovi šest stavki, naveli su iz Službe za informisanje SSSBiH.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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